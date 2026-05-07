11:37, 7 мая 2026

Раскрыты детали бриллиантового колье 14-летней дочери Бейонсе на Met Gala

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Журналисты издания Page Six раскрыли детали роскошного украшения 14-летней дочери певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z Блю Айви на Met Gala. Информация опубликована на сайте издания.

Сообщается, что украшение ювелирного дома Henry & Henry, выполненное из 18-каратного золота, создано в георгианском стиле с усеченной оправой.

Центральный камень бриллиантового колье весит 5,39 карата. Крупный желтый камень окружен многочисленными более мелкими бриллиантами белого цвета.

При этом ожерелье описывают как «современную семейную реликвию, отличающуюся необычайной яркостью». Стоимость украшения представители бренда не уточнили.

Ранее в мае стало известно, что цена колье Бейонсе на Met Gala составила 3,7 миллиарда рублей. Певица появилась в качестве сопредседателя бала в роскошном бриллиантовом изделии, которое оценили в 50 миллионов долларов.

