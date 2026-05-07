Раскрыты детали убийства чемпиона России по функциональному многоборью

В Калуге задержанный за убийство чемпиона России Исаева выстрелил не менее 2 раз

Прокуратура Калужской области раскрыла детали убийства 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, все произошло из-за возникшего на почве неприязненных отношений конфликта подозреваемого и спортсмена. В результате фигурант выстрелил в Исаева не менее двух раз. Чемпион не выжил после полученных ранений.

О преступлении стало известно ранее 7 мая. Сообщалось, что ночью неизвестный смертельно ранил Исаева из пистолета. Согласно одной из версий, сделать это мог бывший возлюбленный девушки Исаева, пишет Telegram-канал «Mash на спорте».