Рэперша Карди Би вышла в свет в прозрачном платье

Рэперша Карди Би пришла на афтепати Met Gala в откровенном образе

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би пришла на афтепати Met Gala в прозрачном наряде. Снимок публикует Page Six.

33-летняя рэперша вышла в свет в просвечивающем тело темно-зеленом платье дизайнера Брайана Хирнса. Откровенный наряд подчеркивал глубокое декольте и бедра звезды.

При этом сквозь ткань виднелись трусы телесного цвета. Образ знаменитости дополнила обувь на платформе и высоких каблуках.

Ранее в мае наряд рэперши Карди Би на Met Gala сравнили с кишками. Ее образ представлял собой прозрачное облегающее платье Marc Jacobs, декорированное кружевами и огромными воланами на подоле и плечах.