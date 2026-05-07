Россиянка описала жизнь в Израиле словами «оказалась дороже, чем ожидалось»

Российская тревел-блогерша описала жизнь в Израиле словами «оказалась дороже, чем ожидалось». Она поделилась впечатлениями друзей, поживших в стране, в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, знакомые вернулись в Россию. В Израиле, в городе Нагария они надеялись на мягкую адаптацию, так как в стране жили родственники, но даже при этом переезд оказался непростым. Первой сложностью оказалась аренда жилья. «Риелторы и собственники им улыбались, говорили, что они подходят. А потом через риелтора приходил отказ. Причины, как правило, не объяснялись вообще», — пишет автор блога. При этом съем обычной квартиры вместе с коммунальными платежами в городе обходился в 120 тысяч рублей и больше, но дома в Израиле — без центрального отопления, поэтому зимой дома приходится ходить в теплой одежде.

Друзья блогерши рассказали, что в Израиле сложно найти работу без знания языка, местного опыта и документов. Иностранцев охотно брали на вакансии, связанные с физическим трудом, но они предполагали низкую зарплату. «Мои друзья к такому не привыкли. В России у них была хорошая жизнь, более высокий уровень комфорта. Они ехали в Израиль не за тем, чтобы выживать», — объяснила соотечественница.

Кроме того, россиянка рассказала, что местные могут пообещать что-то и не сделать. Это учит не верить словам. Помимо этого, в стране все бюрократические вопросы решаются медленно и растягиваются на недели. Также ее друзья пожаловались, что жизнь в Израиле в целом оказалась дороже, чем ожидалось. «Если человек уезжает из России с нормальным уровнем жизни, с возможностью ходить в кафе, покупать одежду, путешествовать, делать ремонт, откладывать деньги, то в Израиле он может внезапно оказаться в ситуации, где вся жизнь сжимается до базового минимума», — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь в Израиле фразой «не оправдала ожиданий». По ее словам, в стране очень дорогие продукты и бытовые услуги, а технологически Израиль не слишком развит.