Новости спорта
13:51, 7 мая 2026Спорт

Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал об удивительной особенности Австрии. Его слова приводит Sport24.

Футболист обратил внимание на то, что в стране ничего не работает по выходным, и даже в будние дни магазины открыты только до семи вечера. Также он отметил, что почти все передвигаются на велосипедах.

Худяков присоединился к «Штурму» летом 2024 года. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Софья Дьякова рассказала о вещах, которые ее удивили в Южной Корее. Российская спортсменка выделила развитые технологии.

