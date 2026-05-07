Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

Футболист «Штурма» Худяков удивился, что в Австрии ничего не работает в выходные

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал об удивительной особенности Австрии. Его слова приводит Sport24.

Футболист обратил внимание на то, что в стране ничего не работает по выходным, и даже в будние дни магазины открыты только до семи вечера. Также он отметил, что почти все передвигаются на велосипедах.

Худяков присоединился к «Штурму» летом 2024 года. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 800 тысяч евро.

