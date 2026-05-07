16:04, 7 мая 2026

Схватка семьи с крупным бешеным бобром на берегу озера попала на видео

Никита Савин
В США семье из штата Нью-Джерси, которая отправилась порыбачить на берег озера, пришлось отбиваться от бешеного бобра. Видео схватки публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, на озере Генри, недалеко от Ньюарка. Сначала крупный агрессивный грызун набросился на восьмилетнего мальчика и вцепился ему зубами в бедро. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда на выручку школьнику бросились родственники. Они начали бить бобра, но тот продолжал бросаться на людей, пытаясь их укусить. В итоге один из участников битвы схватил животное и забросил его на несколько метров в пруд.

Как пишет Daily Mail, это не остановило обезумевшего грызуна и он снова попытался напасть на людей. В итоге на место прибыли сотрудники муниципалитета и поймали животное. Выяснилось, что у него было бешенство. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Позже выяснилось, что ранее этот бобр уже нападал на людей рядом с озером. Администрация муниципалитета призвала всех, кто контактировал с больным животным, немедленно обратиться в местный департамент здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина выдра набросилась на женщину и несколько раз укусила ее за ногу. Американке пришлось сделать шесть прививок от бешенства.

