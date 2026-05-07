Бывший СССР
16:44, 7 мая 2026

Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

Карапетян опроверг слухи о приходе в политику по поручению Путина
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: @ABCMediaArm

Бизнесмен, кандидат на пост премьер-министра Армении от партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян опроверг слухи о своем приходе в политику «по поручению» президента России Владимира Путина. Его слова передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.

«То есть вы думаете, Путин позвонил мне и сказал, мол, скоро 40 дней со смерти твоего отца, езжай, прими участие в церемонии (...), потом тебя арестует [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, ты соберешься с мыслями, войдешь в политику и победишь?» — рассказал Карапетян.

17 июня 2025 года в Армении прошли обыски у главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Они начались на фоне его публичных заявлений о конфликте премьер-министра республики Никола Пашиняна и Армянской апостольской церкви, где бизнесмен занял сторону последних. Предметом спора являлись взгляды на события вокруг Нагорного Карабаха.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор», тогда как «Сильная Армения» выдвинула на пост Карапетяна.

