13:08, 7 мая 2026

NYT: США нарастили воинский контингент на Ближнем Востоке до 50 тысяч военных
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

С февраля 2026 года США нарастили свой воинский контингент на базах в странах Ближнего Востока до 50 тысяч военных на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, до начала войны с Исламской Республикой в ближневосточном регионе были дислоцированы порядка 40 тысяч американских военных на базах в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Иордании, Катаре, Кувейте и на Бахрейне.

Однако на данный момент численность военнослужащих США в регионе увеличилась на 10 тысяч человек, которые находятся в состоянии полной боевой готовности.

При этом, по данным издания, Белый дом посылает противоречивые сигналы относительно готовности возобновить боевые действия против Ирана.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ирану следует сдерживать себя, пока он не нарвался на неприятности. Однако он признал, что Иран продемонстрировал высокую устойчивость к экономическим трудностям в ходе конфликта.

