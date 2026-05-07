Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 7 мая 2026Мир

Стала известна судьба российского капитана задержанного в Швеции танкера

Sveriges: Российского капитана задержанного в Швеции танкера Sea Owl I отпустили
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johan Nilsson / Reuters

Капитана танкера Sea Owl I, который задержали у берегов Швеции в марте, освободили из-под стражи. Такие данные приводит радиостанция Sveriges.

По решению суда города Истад капитана судна, который является российским гражданином, взяли под стражу. Его подозревали в использовании поддельных документов.

12 марта береговая охрана Швеции перехватила судно Sea Owl I из-за вопросов к его техническому состоянию и соблюдению экологических норм. Танкер следовал под флагом Коморских островов из бразильского Сантуса в российский порт Приморск. Позднее стало известно, что из 24 работающих на судне моряков, у десяти, в том числе у капитана, гражданство РФ, остальные являются гражданами Индонезии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с угрозой в адрес ЕС

    Стала известна судьба российского капитана задержанного в Швеции танкера

    ВС Ирана обстреляли силы США за атаку их танкера

    Посольство России обвинило МИД Канады в дезинформации о ситуации вокруг Украины

    Россиян предупредили о серьезной вспышке на Солнце

    Анисина назвала Джигурду заложником своего имиджа

    Премьер Словакии передаст послание от Зеленского во время визита в Москву 9 мая

    Жуков обратился к SHAMAN после исполнения им его песни

    Определен фаворит в «Эль Класико»

    На Украине раскрыли положение Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok