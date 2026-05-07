Стала известна судьба российского капитана задержанного в Швеции танкера

Sveriges: Российского капитана задержанного в Швеции танкера Sea Owl I отпустили

Капитана танкера Sea Owl I, который задержали у берегов Швеции в марте, освободили из-под стражи. Такие данные приводит радиостанция Sveriges.

По решению суда города Истад капитана судна, который является российским гражданином, взяли под стражу. Его подозревали в использовании поддельных документов.

12 марта береговая охрана Швеции перехватила судно Sea Owl I из-за вопросов к его техническому состоянию и соблюдению экологических норм. Танкер следовал под флагом Коморских островов из бразильского Сантуса в российский порт Приморск. Позднее стало известно, что из 24 работающих на судне моряков, у десяти, в том числе у капитана, гражданство РФ, остальные являются гражданами Индонезии.