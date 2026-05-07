Под Москвой сгорел дом бравшего Берлин советского генерала

В Сергиевом Посаде сгорел дом бравшего Берлин генерала Жеребина

В Сергиевом Посаде Московской области сгорел дом Героя Советского Союза, генерал-полковника Дмитрия Жеребина. Об этом сообщает газета «Вперед» во «ВКонтакте».

«Он был известен как дом, где провел молодые годы Герой Советского Союза генерал-полковник Дмитрий Жеребин. На здании даже была установлена соответствующая мемориальная доска. Дом хотели сохранить для потомков с перспективой сделать там памятный музей», — говорится в публикации.

Отмечается, что здание официально расселили и отключили от коммуникаций, однако в нем незаконно проживали люди.

По словам местного краеведа Юлии Афанасьевой-Васильевой, дом должны были включить в охраняемые списки объектов культурного наследия, но в перечне он не появился. При этом в 2025 году со стены строения сняли мемориальную доску.

«Указанный дом планируется к расселению и включению в перечень ценных градообразующих объектов. Объекты, включенные в такой перечень, сносу не подлежат», — привела краевед слова представителей пресс-службы городской администрации, ответ от которых она получила в 2025 году.

Жеребин участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Под Сталинградом он командовал 96-й стрелковой дивизией 21-й армии, солдаты которой форсировали Дон и захватили важный плацдарм. Помимо того, он участвовал в освобождении Донбасса, Одессы, а также организовывал боевые операции в центральной части Берлина в 1945 году.

