Марочко: ВСУ потеряли контроль над северо-западом Рай-Александровки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над северо-западом Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, российские войска смогли закрепиться на улице Подгорная в населенном пункте. Из-за этого украинские войска оказались вынуждены отступить и фактически лишились контроля над северо-западной частью Рай-Александровки.

«В ходе рывка ВС РФ удалось закрепиться на улице Подгорная населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. Данный факт вынудил украинских боевиков передислоцироваться ближе к центру поселка, тем самым дав тактическое преимущество нашим бойцам. Фактически вооруженные формирования Украины утратили контроль над северо-западной частью Рай-Александровки», — отметил Марочко.

Ранее стало известно, что российские войска зачистили Каленики и Резниковку на славянском направлении фронта. Отмечалось, что подразделения Армии России перешли к боям за лесопосадки по направлению к Рай-Александровке.