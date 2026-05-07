Тарасова тремя словами охарактеризовала руководителей мирового спорта

Тренер Тарасова назвала руководство мирового спорта вредителями и обманщиками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова охарактеризовала руководство мирового спорта тремя словами. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«А кто будет нас защищать? Люди, которые на таком высоком уровне принимают такие решения, это не люди. Это не руководители большого настоящего спорта. Это вредители, вруны и обманщики», — сказала Тарасова. Таким образом тренер оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе санкции против Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее МОК рекомендовал допустить до международных соревнований с флагом и гимном спортсменов из Белоруссии. В отношении россиян санкции продолжат действовать.

В апреле президент России Владимир Путин оценил действия МОК в отношении отечественных спортсменов. «Позорное, я бы сказал, трусливое политически мотивированное поведение прежнего руководства МОК нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», — отметил Путин.