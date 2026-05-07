04:08, 7 мая 2026МирЭксклюзив

Описана текущая стратегия Трампа по Ирану

Политолог Шариков: Трамп хочет использовать карту неопределенности по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет использовать карту неопределенности, отвергая мирный план Ирана. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

«[Отказ от мирного плана Ирана] оставляет пространство для непредсказуемых действий. Так происходит и во многих других вопросах, которыми занимается Дональд Трамп», — объяснил он.

По словам политолога, изначально Трамп намеревался реализовать в отношении Ирана сценарий, похожий на венесуэльский. Однако он не сработал, и теперь альтернативные планы президента США так и остаются неясными.

Ранее Дональд Трамп назвал сроки восстановления Ирана. По его словам, стране потребуется для этого 20 лет.

