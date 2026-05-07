Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

CNN Brasil: Трамп в ходе телефонного разговора признался в любви Луле да Силве

Президент США Дональд Трамп признался в любви бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники.

Отмечается, что главы государств провели «дружескую беседу» и затронули повестку личной встречи, которая состоится 7 мая.

«По словам бразильских источников, инициатива исходила от Трампа. В конце Трамп сказал президенту Луле да Силве: "Я люблю тебя"», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее отмечалось, что президенты США и Бразилии не смогли выстроить доверительные отношения, несмотря на предпринятые ими попытки. Кроме того, бразильский глава в ходе поездки по Европе последовательно критиковал действия администрации Трампа.

Лула да Силва также шутил над американским коллегой, призывая дать ему Нобелевскую премию мира, «чтобы не было больше войн».