21:58, 7 мая 2026Мир

Трамп раскрыл поднятые с президентом Бразилии темы

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскрыл темы, которые были подняты на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Пост американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Только что завершил встречу с Луисом Инасиу Лулой да Силвой, очень динамичным президентом Бразилии. Мы обсудили множество тем, включая торговлю и, в частности, тарифы», — написал Трамп.

Трамп добавил, что эта встреча прошла очень хорошо. Также по мере необходимости в ближайшие месяцы будут назначены дополнительные встречи.

Ранее Дональд Трамп признался в любви к шутившему про него иностранному лидеру, который говорил о том, что американскому президенту надо дать Нобелевскую премию мира, «чтобы не было больше войн».

