08:11, 7 мая 2026Мир

Трамп назвал экскурсией войну США в Иране

Марина Совина
Кадр: @realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал инфографику, показывающую продолжительность военных кампаний Соединенных Штатов за последние десятилетия. Соответствующий пост он делал в соцсети Truth Social.

«Вот это да! Изучите эту таблицу!», — говорится в подписи. На графике изображена диаграмма продолжительности различных войн в неделях. В том числе показаны войны во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Вторая мировая война и другие крупные конфликты, длительность которых превышала сотню недель. В конце красным выделена дополнительная строка «Экскурсия в Иране», напротив которой стоит число 6.

Ранее Трамп заявил, что операция в Иране одновременно назвал атаку на Иран небольшой экскурсией. «И то, и другое. Это экскурсия, которая убережет нас от войны. А война будет... я имею в виду, для них это война. Для нас же все оказалось проще, чем мы думали», — сказал американский лидер», — сказал он.

