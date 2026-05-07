23:44, 7 мая 2026Мир

Трамп забыл про Украину

Трамп обсудил с Урсулой фон дер Ляйен множество тем, но не упомянул Украину
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США
Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен обсудил множество тем, при этом не упомянул Украину. Об этом он написал в Truth Social.

«Мы обсудили множество тем, в том числе то, что мы полностью сходимся во мнениях о том, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия», — сказал он.

Также глава ЕК и американский лидер обсудили торговую сделку между Европейским союзом и США и договорились, что блок снизит пошлины против США до нуля к 4 июля или Вашингтон немедленно повысит свои тарифы на европейские товары до «гораздо более высоких уровней».

Ранее Трамп назвал агрессивным поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме в феврале 2025 года. Речь шла о встрече лидеров США и Украины в Вашингтоне в феврале 2025 года. Сообщалось, что общение политиков было напряженным.

