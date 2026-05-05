Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 5 мая 2026Мир

Трамп рассказал об агрессивности Зеленского

Трамп назвал агрессивным поведение Зеленского во время встречи в Белом доме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал агрессивным поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме в феврале 2025 года. Об этом он заявил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

«Я всегда как-то ладил с ним (Зеленским — прим. «Ленты.ру»). За исключением того единственного момента в Белом доме, в Овальном кабинете, который, как мне кажется, был с его стороны немного агрессивным», — поделился он.

Речь идет о встрече лидеров США и Украины в Вашингтоне в феврале 2025 года. Сообщалось, что общение политиков было напряженным. Трамп высказывал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского лидера прямо ему в лицо. В ответ Зеленский по-русски обматерил Вэнса.

Ранее стало известно, что некоторые европейские лидеры начали терять терпение к действиям президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что если канцлер Фридрих Мерц склоняется к политике умиротворения американского лидера, то другие европейские политики требуют жесткого ответа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Армия США выпустила Tomahawk из «раздражающего Китай» Typhon

    Казахстан откажется от закупок электроэнергии в России

    Тренд на «ничегонеделание» среди россиян объяснили

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok