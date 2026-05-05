Трамп рассказал об агрессивности Зеленского

Трамп назвал агрессивным поведение Зеленского во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал агрессивным поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме в феврале 2025 года. Об этом он заявил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

«Я всегда как-то ладил с ним (Зеленским — прим. «Ленты.ру»). За исключением того единственного момента в Белом доме, в Овальном кабинете, который, как мне кажется, был с его стороны немного агрессивным», — поделился он.

Речь идет о встрече лидеров США и Украины в Вашингтоне в феврале 2025 года. Сообщалось, что общение политиков было напряженным. Трамп высказывал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского лидера прямо ему в лицо. В ответ Зеленский по-русски обматерил Вэнса.

Ранее стало известно, что некоторые европейские лидеры начали терять терпение к действиям президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что если канцлер Фридрих Мерц склоняется к политике умиротворения американского лидера, то другие европейские политики требуют жесткого ответа.