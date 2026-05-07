Трехметровый крокодил утащил мужчину на глазах у его детей

В Индии трехметровый крокодил утащил пастуха и оторвал ему руку

В индийском штате Раджастхан крокодил утащил в реку пастуха. Об этом сообщает издание ETV Bharat.

Происшествие случилось на территории тигрового заповедника Рамгарх-Вишдхари. Трехметровый крокодил напал на 45-летнего Мурли Гочара, когда тот купал коз. Это произошло на глазах у сыновей мужчины — Чандры Пракаша и Голу.

Дети пытались спасти отца, но не смогли справиться с крокодилом. Во время борьбы с хищником Чандра получил тяжелые травмы.

Тело пастуха достали из реки лишь спустя несколько часов. У него была полностью оторвана рука и сильно повреждена нога.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена, а также шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуке. Ни одна из них не принадлежала погибшему.