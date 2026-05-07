Турция представила умную ракету Kemankes 2 для оперативных ударов

Компания Baykar представила умную крылатую ракету Kemankes 2 на выставке SAHA

Турецкая компания Baykar представила новую крылатую ракету Kemankes 2 на выставке SAHA 2026 в Стамбуле. Оружие может расширить возможности НАТО по нанесению оперативных ударов, пишет Army Recognition.

Умная ракета с дальностью 150 километров оснащена оптико-электронным модулем, который позволяет оператору управлять боеприпасом на финальном участке траектории. «Система усилит способность сухопутных войск наносить глубокие удары за пределами дальности действия обычной артиллерии, не полагаясь на крупные ракетные платформы», — говорится в материале.

Изделие весом 75 килограммов может нести до 20 килограммов полезной нагрузки. Реактивный двигатель обеспечивает скорость полета до 296 километров в час. Ракета может находиться в воздухе 30 минут. Как пишет издание, Kemankes 2 займет нишу между небольшими дронами-камикадзе с электрическими двигателями и крупными аппаратами дальнего действия.

Новое изделие стало развитием ракеты «воздух-земля» малого класса Kemankes 1, которую разработали для беспилотников Bayraktar.

В апреле стало известно, что российская «Герань-5» способна поражать цели на дальности более 600 километров. Аппарат, который позиционируют как ракету-дрон, развивает скорость более 350 километров в час.