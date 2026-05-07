17:57, 7 мая 2026

В Бельгии велогонщикам стало плохо из-за навоза

Владислав Уткин
Фото: Raffaele Conti 88 / Shutterstock / Fotodom

В Бельгии велогонщики почувствовали себя плохо из-за лежавшего на трассе коровьего навоза. Об этом сообщает The Guardian.

Несколько участников гонки «Фаменн — Арденн» испытывали боли в животе, диарею, лихорадку и рвоту. В частности, пострадали гонщики команд Lotto-Intermache и Alpecin.

Спортсмены были доставлены в больницу. Отмечается, что это могло произойти из-за того, что в мокрую погоду коровьи экскременты попали на кожу участников гонки, а также к ним в рот.

Ранее в Австралии два кенгуру напали на участников ежегодной многодневной велогонки Tour Down Under. Животные ранили нескольких велосипедистов.

