В Бельгии велогонщикам стало плохо из-за навоза

В Бельгии велогонщики почувствовали себя плохо из-за лежавшего на трассе навоза

В Бельгии велогонщики почувствовали себя плохо из-за лежавшего на трассе коровьего навоза. Об этом сообщает The Guardian.

Несколько участников гонки «Фаменн — Арденн» испытывали боли в животе, диарею, лихорадку и рвоту. В частности, пострадали гонщики команд Lotto-Intermache и Alpecin.

Спортсмены были доставлены в больницу. Отмечается, что это могло произойти из-за того, что в мокрую погоду коровьи экскременты попали на кожу участников гонки, а также к ним в рот.

