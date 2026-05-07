21:42, 7 мая 2026

В бригаде ВСУ ввели тюремную кастовую систему с «рабами» и «шестерками»

Марина Совина (ночной редактор)

Командиры батальонов 155-й отдельной мехбригады ВСУ ввели тюремную кастовую систему внутри подразделений. Некоторые военнослужащие были распределены на «шестерок» и «рабов», сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Ситуация в 155-й бригаде следующая: каждый комбат имеет "шестерок", которые не ходят на передовую и держат в страхе подразделение. Они ввели в батальонах кастовую систему, как в тюрьме, — есть главный, "шестерки", а еще "рабы"», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что названные «рабами» военнослужащие вынуждены выполнять боевую работу за весь личный состав батальона.

Ранее сообщалось, что украинский полковник сбежал с украденными у военнослужащих деньгами и разворованными средствами Вооруженных сил Украины. В Раде подтвердили информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра. По всей вероятности, офицеру дали забрать «общак» с украденными деньгами.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в Харьковской области. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

