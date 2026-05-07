16:30, 7 мая 2026Россия

В Госдуме объяснили рост числа обстрелов российских городов перед 9 Мая

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Киеву крайне важно испортить празднование Дня Победы. Так рост числа обстрелов российских городов со стороны Украины объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Наследникам Бандеры крайне важно испортить именно этот праздник, который для нас остается, пожалуй, самым исторически значимым. 9 мая ведь наша страна победила не одного только Гитлера — общеевропейский нацизм — недобитые отростки которого снова сейчас пытаются овладеть Россией», — пояснил он.

Депутат отметил, что в случае, если Владимир Зеленский согласится на какое-либо перемирие, то все равно его нарушит, воспользовавшись бездействием. Поэтому Россия и пообещала быстро реагировать ударами по центру Киева на украинские налеты.

В ночь с 6 на 7 мая средства противовоздушной обороны России уничтожили над регионами страны несколько сотен украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оборонного ведомства, всего над страной сбили 347 БПЛА, атаке подвергся 21 российский регион. Отмечается, что налет стал рекордным по массовости.

