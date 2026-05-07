В Грузии задержали державшего в заложниках граждан России мужчину

ТАСС: В Грузии задержали мужчину, державшего россиян в заложниках

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали мужчину, который удерживал в заложниках граждан России. Сообщение ведомства передает ТАСС.

«Обвиняемый вместе с сообщниками в марте текущего года обманным путем проник в квартиру граждан России», — пишет МВД республики.

Отмечается, что, угрожая жизни, преступники завладели деньгами и дорогостоящей техникой граждан России и избили их. Обвиняемым грозит срок лишения свободы до 14 лет.

Ранее стало известно, что в Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли границу. Уточняется, что оба гражданина миновали пограничный контроль на российско-грузинской границе, что сделало их дальнейшее пребывание в Грузии незаконным.