Бывший СССР
12:03, 7 мая 2026

В Грузии задержали державшего в заложниках граждан России мужчину

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали мужчину, который удерживал в заложниках граждан России. Сообщение ведомства передает ТАСС.

«Обвиняемый вместе с сообщниками в марте текущего года обманным путем проник в квартиру граждан России», — пишет МВД республики.

Отмечается, что, угрожая жизни, преступники завладели деньгами и дорогостоящей техникой граждан России и избили их. Обвиняемым грозит срок лишения свободы до 14 лет.

Ранее стало известно, что в Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли границу. Уточняется, что оба гражданина миновали пограничный контроль на российско-грузинской границе, что сделало их дальнейшее пребывание в Грузии незаконным.

