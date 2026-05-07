В Кремле прокомментировали планы итальянского банка продать часть российских активов

Песков: Никаких решений по поводу продажи активов UniCredit пока не принималось

В Кремле отреагировали на заявление итальянской группы UniCredit о планах продать часть ее российского бизнеса инвестору из ОАЭ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, разрешит ли президент РФ такую сделку, подчеркнул, что никаких решений на этот счет пока не принималось. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действует специальный режим, когда поступит соответствующее обращение, оно будет рассмотрено», — уточнил Песков. Он напомнил, что при принятии решений по таким вопросам «принимается во внимание целый ряд аспектов», включая текущую экономическую ситуацию.

Ранее в UniCredit, который, находясь под давлением европейских властей, последовательно усложняет использование его ресурсов в стране, заявили, что после появления в 2027 году нового юрлица («нового банка»), которое на 100 процентов останется в собственности европейского банка, другие российские активы группы будут проданы.

В UniCredit указали, что сотрудники «выиграют от ускоренного перехода», который приведет к созданию двух банков с четкими стратегиями и целями.