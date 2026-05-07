Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:33, 7 мая 2026Экономика

В Кремле прокомментировали планы итальянского банка продать часть российских активов

Песков: Никаких решений по поводу продажи активов UniCredit пока не принималось
Дмитрий Воронин

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

В Кремле отреагировали на заявление итальянской группы UniCredit о планах продать часть ее российского бизнеса инвестору из ОАЭ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, разрешит ли президент РФ такую сделку, подчеркнул, что никаких решений на этот счет пока не принималось. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действует специальный режим, когда поступит соответствующее обращение, оно будет рассмотрено», — уточнил Песков. Он напомнил, что при принятии решений по таким вопросам «принимается во внимание целый ряд аспектов», включая текущую экономическую ситуацию.

Ранее в UniCredit, который, находясь под давлением европейских властей, последовательно усложняет использование его ресурсов в стране, заявили, что после появления в 2027 году нового юрлица («нового банка»), которое на 100 процентов останется в собственности европейского банка, другие российские активы группы будут проданы.

В UniCredit указали, что сотрудники «выиграют от ускоренного перехода», который приведет к созданию двух банков с четкими стратегиями и целями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    «Я проинформировал президента России». Пашинян отказался приезжать на парад Победы в Москву. Как он это объяснил Путину?

    Появились подробности попытки атаки ВСУ на Россию через страну НАТО

    Рекордно подорожавшая корейская компания перестанет продавать телевизоры в Китае

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok