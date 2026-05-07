В МИД заявили о поддержке Трампом инициативы России о перемирии в День Победы

Захарова: Трамп поддержал инициативу России о перемирии в День Победы

Президент США Дональд Трамп одобрил российское предложение о перемирии 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эта инициатива, активно поддержанная президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России Путиным 29 апреля, вызвала нервную истеричную реакцию на Банковой», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Владимир Зеленский неуклюже попытался принизить значение перемирия, а затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. В МИД РФ связали такое поведение с русофобской атмосферой недавнего саммита в Ереване.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение об отказе от перемирия на 9 Мая, предложенного российской стороной.