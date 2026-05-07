Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:45, 7 мая 2026Мир

В МИД заявили о поддержке Трампом инициативы России о перемирии в День Победы

Захарова: Трамп поддержал инициативу России о перемирии в День Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп одобрил российское предложение о перемирии 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эта инициатива, активно поддержанная президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России Путиным 29 апреля, вызвала нервную истеричную реакцию на Банковой», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Владимир Зеленский неуклюже попытался принизить значение перемирия, а затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. В МИД РФ связали такое поведение с русофобской атмосферой недавнего саммита в Ереване.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение об отказе от перемирия на 9 Мая, предложенного российской стороной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    Оценены шансы «Краснодара» выйти в финал Кубка России

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok