В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

Пожар в одной из квартир пятиэтажного дома в Москве заблокировал ребенка внутри. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.
ЧП случилось в доме на улице Степана Шутова в Люблино. В квартире на момент возгорания было двое детей, одному из них удалось спастись, выпрыгнув в окно.
Информации о причинах пожара на данный момент нет.
