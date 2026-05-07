В порту Мурманска на борту корабля произошло задымление

СЗТП: В порту Мурманска на борту грузового судна «Арка-31» произошло задымление

На борту грузового судна «Арка-31», находящегося в акватории порта Мурманска, произошло задымление. Такие данные приводит Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, инцидент мог произойти из-за замыкания электропроводки. Задымление удалось устранить, обошлось без пострадавших.

«Загрязнение акватории не допущено. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований», — отметили в ведомстве.

Ранее пассажирский самолет экстренно развернулся над Европой из-за дыма на борту. Сильное задымление произошло в кабине пилотов при наборе высоты.