Россия
15:15, 7 мая 2026

В России отреагировали на рекордную по массовости атаку БПЛА

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Нельзя разделять Россию на фронт и тыл: враги наносят удары по мирному населению за тысячи километров от границы и это еще раз показывает, что отстраниться от конфликта не получится, считает, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал рекордную атаку БПЛА ВСУ на Россию.

Ранее сообщалось, что в ночь со среды, 6 мая, на четверг, 7 мая, Украина направила в сторону России сотни дронов. Минувшая атака стала рекордной по массовости, поскольку было сбито 347 БПЛА.

Депутат отметил, что украинские дроны атакуют мирное население России за тысячи километров и это значит, что в конфликте теперь должен принимать участие каждый гражданин страны. По его словам, Украина будет продолжать атаки, пока ей это позволяют.

«Позволяем завозить из-за рубежа детали, необходимые для производства дронов. Позволяем их собирать на полукустарных производствах. Позволяем доставлять ближе к передовой. И обучать операторов этих БПЛА мы тоже им позволяем. Стоит убрать хотя бы один из компонентов, и хваленая украинская индустрия беспилотников непременно заглохнет», — сказал Журавлев.

Напомним, что удары были нанесены на фоне «режима тишины», который объявил украинский глава Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Перемирие вступило в силу с полуночи среды, 6 мая.

