В России указали на особенность заявления Минобороны о летевших через Латвию дронах ВСУ

Минобороны России впервые сообщило о летевших через Прибалтику дронах ВСУ

Своим заявлением о дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Латвии Минобороны России впервые подтвердило залет беспилотников на российскую территорию через Прибалтику. На особенность сообщения ведомства указал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«По сути, это первое официальное признание со стороны МО РФ залета украинских дронов на территорию России со стороны Прибалтики», — написал автор поста.

Ранее Минобороны России заявило, что 7 мая ВСУ попытались атаковать инфраструктуру Санкт-Петербурга, используя воздушное пространство Латвийской республики. По данным ведомства, группу из шести дронов над Прибалтикой засекли средствами радиотехнической разведки. Одновременно с этим были выявлены два французских истребителя Rafale и два американских F-16. Около четырех утра по московскому времени отметки пяти из шести беспилотников пропали. Оставшийся из них был уничтожен в 78 километрах от Пскова.

До этого сообщалось, что в ночь с 6 на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии разбился беспилотник. Глава Минобороны республики Андрис Спрудс заявил, что дрон мог принадлежать Украине.