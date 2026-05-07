12:44, 7 мая 2026

В России вынесли приговор владельцу украинского алкохолдинга

В России вынесли приговор владельцу украинского алкохолдинга
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов) заочно приговорили к 14 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Москвы.

Российский суд признал Черняка, являющегося владельцем международного алкогольного холдинга и компаний, ведущих деятельность на территории РФ, виновным по статье о финансировании терроризма. Установлено, что с мая 2022 года по февраль 2023 года бизнесмен перечислил на счета иностранных компаний свыше 300 миллионов рублей. Хотя средства формально предназначались за коньячные дистилляторы, на деле они шли на финансирование и материальную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Следствие выяснило, что деньги от бизнесмена направлялись в том числе представителям батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Осужденный — номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits, куда входят предприятия по производству водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Черняк был объявлен Россией в международный розыск в 2023 году.

