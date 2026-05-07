13:04, 7 мая 2026Экономика

В России заявили о формировании нового рынка нефти

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Эксперт по нефти и газу Борис Марцинкевич прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о серьезных рисках для мировых рынков из-за блокады Ормузского пролива. В эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале «Царьград» аналитик назвал турецкого экономиста капитаном очевидность и заявил о формировании некоего нового рынка нефти.

Марцинкевич указал, что на сегодняшний день потеряно около 20 процентов мировой торговли топливом, что является очень серьезным показателем.

«Может быть, все устаканится, и цена опять снизится, и будет все хорошо. А может, она повысится, потому что возобновятся боевые действия. Чем это закончится? Рынок с дефицитом – с 70-х годов его не было. Теперь что-то новое. И такой недостачи, как мы наблюдаем сейчас, в 20 процентов, даже в 73-м году во время первого нефтяного кризиса не было», — сказал эксперт, отметив, что тогда с рынка ушло 10 процентов нефти, что меньше нынешних показателей.

В среду, 6 мая, сообщалось, что мировые цены на нефть впервые за последние недели упали ниже 100 долларов за баррель марки Brent на фоне ожидания соглашения между властями США и Ирана.

