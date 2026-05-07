В российском городе продадут шайбу Овечкина ради тяжелобольных людей

В Уфе продадут шайбу Овечкина за 150 тысяч рублей ради подопечных хосписа

В Уфе состоится анонимный аукцион в помощь тяжелобольным людям. Об этом сообщает Telegram-канал UTV со ссылкой на сайт мероприятия.

Аукцион состоится 14 мая в одном из местных ресторанов российского города на летней веранде. Для гостей заявлен ужин при свечах и концерт живой музыки. При этом уточняется, что средства от благотворительного вечера пойдут подопечным хосписа и фонда «Потерь нет».

Среди лотов будут представлены шайба и бейсболка с автографом хоккеиста Александра Овечкина со стартовой ценой 150 тысяч рублей и оригинальная литография Марка Шагала «Влюбленные в небе» (от 200 тысяч рублей). Также будет продана тренировка с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым (от 150 тысяч рублей).

Кроме того, участники аукциона смогут приобрести ужин с разведчиком и полковником в отставке Андреем Безруковым в ресторане Москвы (от 120 тысяч рублей). Отмечается, что самой дорогой позицией стала работа башкирского художника Расиха Ахметвалиева «Полнолуние», цена на которую будет стартовать с 300 тысяч рублей.

В декабре 2024 года в российском городе разыграли ужин с мэром и завтрак с банкиром. Два предпринимателя из Екатеринбурга заплатили за данное предложение десять миллионов рублей.