Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:05, 7 мая 2026Моя страна

В российском городе продадут шайбу Овечкина ради тяжелобольных людей

В Уфе продадут шайбу Овечкина за 150 тысяч рублей ради подопечных хосписа
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Philip G. Pavely / Imagn Images / Reuters

В Уфе состоится анонимный аукцион в помощь тяжелобольным людям. Об этом сообщает Telegram-канал UTV со ссылкой на сайт мероприятия.

Аукцион состоится 14 мая в одном из местных ресторанов российского города на летней веранде. Для гостей заявлен ужин при свечах и концерт живой музыки. При этом уточняется, что средства от благотворительного вечера пойдут подопечным хосписа и фонда «Потерь нет».

Среди лотов будут представлены шайба и бейсболка с автографом хоккеиста Александра Овечкина со стартовой ценой 150 тысяч рублей и оригинальная литография Марка Шагала «Влюбленные в небе» (от 200 тысяч рублей). Также будет продана тренировка с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым (от 150 тысяч рублей).

Кроме того, участники аукциона смогут приобрести ужин с разведчиком и полковником в отставке Андреем Безруковым в ресторане Москвы (от 120 тысяч рублей). Отмечается, что самой дорогой позицией стала работа башкирского художника Расиха Ахметвалиева «Полнолуние», цена на которую будет стартовать с 300 тысяч рублей.

В декабре 2024 года в российском городе разыграли ужин с мэром и завтрак с банкиром. Два предпринимателя из Екатеринбурга заплатили за данное предложение десять миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Средний чек по ипотеке в России подсчитали

    «Я проинформировал президента России». Пашинян отказался приезжать на парад Победы в Москву. Как он это объяснил Путину?

    Появились подробности попытки атаки ВСУ на Россию через страну НАТО

    Рекордно подорожавшая корейская компания перестанет продавать телевизоры в Китае

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok