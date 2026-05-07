00:53, 7 мая 2026Мир

В США назвали условие возобновления бомбардировок Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sgt. Crist Joseph / Globallookpress.com

США могут возобновить удары по Ирану, если Тегеран не подпишет меморандум о взаимопонимании в ближайшие двое суток. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По словам одного из них, стороны пока не заключили сделку, но уже близки к этому.

Ранее ведущий телеканала Fox News Брет Байер после разговора с американским президентом Дональдом Трампом сообщил, что глава государства надеется на то, что окончательная сделка о завершении вооруженного конфликта с Ираном будет заключена в течение одной недели. Журналист также отметил, что у него сложилось впечатление, что меморандум может стать переломным моментом на пути к урегулированию американо-иранского конфликта.

