02:08, 7 мая 2026Мир

В США предупредили Трампа о последствиях одного шага против России

Профессор Хадсон: Покупатели нефти США могут переключиться на РФ из-за Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Попытки президента США Дональда Трампа использовать продажу нефти как инструмент принуждения может привести к тому, что покупатели американской нефти переориентируются на Россию. О последствиях такого шага рассказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.

«Трамп шаг за шагом превращает в оружие нефтяную торговлю. Другие страны могут сказать, что, если США собираются перекрыть им поставки нефти, тогда они будут торговать с Россией, Ираном и другими странами, а не с США», — предупредил он.

По его словам, угрозы Трампа «уничтожить» экономики других стран, если они откажутся изолировать Китай и Иран, могут привести к обратному эффекту, а именно к созданию альтернативной финансовой системы вместо долларовой. «И в будущем их банки станут независимыми от США», — уверен эксперт.

Ранее Трамп рассказал о пути захваченной у Ирана нефти. «Большая ее часть возвращается в США», — сказал американский лидер.

