Дэвис: Характер конфликта на Украине закрепил доминирование ВС России

Конфликт на Украине превратился в войну на истощение, в которой Россия занимает доминирующую позицию. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в интервью Скотту Хортону на его YouTube-канале.

Он отметил, что российские войска значительно превосходят украинские по численности, и Киев не в состоянии ничего этому противопоставить. По словам военного, никакие гипотетические улучшения не смогут изменить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

«Ничто не спасет украинскую сторону. Давайте это поймем. Что бы у вас ни случилось с моральным духом или чем-либо еще, — ничто не изменит ситуацию на передовой у украинской армии. У вас просто недостаточно сил», — подытожил он.

В конце апреля Дэвис предупредил, что Украина может потерпеть военный крах уже через месяц из-за начавшегося процесса истощения страны.