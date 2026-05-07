Винер рассказала о предложениях работать за рубежом

Экс-тренер российских гимнасток Винер заявила о предложениях работать за рубежом

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что получала предложения покинуть Россию и работать за рубежом. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер уточнила, что таких предложений было много. О том, рассматривала ли она возможность переезда, Винер не рассказала.

Ранее тренер раскрыла мечту на 2026 год. Винер отметила, что хотела бы возвращения российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном.

Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике в феврале 2025 года. На ее место была назначена Татьяна Сергаева. Винер руководила командой 24 года.