16:11, 7 мая 2026

Винер рассказала о предложениях работать за рубежом

Экс-тренер российских гимнасток Винер заявила о предложениях работать за рубежом
Анастасия Борисова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что получала предложения покинуть Россию и работать за рубежом. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер уточнила, что таких предложений было много. О том, рассматривала ли она возможность переезда, Винер не рассказала.

Ранее тренер раскрыла мечту на 2026 год. Винер отметила, что хотела бы возвращения российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном.

Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике в феврале 2025 года. На ее место была назначена Татьяна Сергаева. Винер руководила командой 24 года.

