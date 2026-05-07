«VK Реклама» запустила раздел «Креативная студия»

«VK Реклама» запустила раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия»

«VK Реклама» запустила новый раздел для создания контента на базе ИИ «Креативная студия». Там рекламодатели смогут пользоваться всеми доступными инструментами автогенерации визуалов, редактировать их и сохранять для будущих кампаний. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что сгенерированный креатив будет сразу готов к использованию. Система адаптирует его под нужные плейсменты и форматы, что позволит упростить создание креативов, избежать переключения между внешними сервисами и дополнительных платных подписок.

Ключевое нововведение — «Лента трендовых креативов». Там представлены эффективные ИИ-баннеры, сгенерированные с помощью инструментов «VK Рекламы» и показавшие высокие метрики.

Рекламодатель сможет выбрать интересующую его категорию и посмотреть, какие ИИ-баннеры дают самые эффективные результаты. При переходе на карточку креатива будет отображаться статистика показов, аудитория, а также инструмент и промпт, использованный на площадке.

«Лента трендовых креативов» поможет рекламодателям наглядно увидеть примеры хорошего креатива в той или иной категории, а также станет для них источником вдохновения и обучающим элементом.

Ранее сообщалось, что VK внедрила в поиск новую ИИ-модель.