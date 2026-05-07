Водителям назвали обязательные бумажные документы в отсутствие интернета

Юрист Калинкин: Водитель должен иметь пустой бумажный бланк извещения о ДТП

Даже аккуратный водитель должен иметь в бардачке своего автомобиля пустой бумажный бланк извещения о ДТП для себя и для второго потенциального участника аварии, рассказал юрист компании «Прагмат» Ильяс Калинкин. Свой комментарий он дал «Ленте.ру».

Юрист отметил, что наличие бумажного бланка сможет здорово выручить обоих автовладельцев, если интернет недоступен и есть проблемы с оформлением электронного европротокола. При этом вместе с бланком имеет смысл иметь при себе и распечатанную версию полиса ОСАГО, дополнил он. Достаточно обычной черно-белой распечатки на принтере, оригинальная печать страховой не обязательна.

«Также стоит держать в автомобиле банальную шариковую ручку и несколько чистых листов бумаги. Это уже, как говорится, совет не эксперта, но человека. Ведь поиск пишущего предмета по всем карманам и бардачку – последнее, что стоило бы держать в голове в ситуации с ДТП», — посоветовал Калинкин.

По словам эксперта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, — все это по закону можно предъявлять в электронном виде. При этом он отметил, что в моменты технических сбоев лишняя «бумажка» в бардачке оказывается дешевле и надежнее, чем самый быстрый и бесперебойный интернет.

Ранее представители страховых компаний сообщили о резком росте подставных аварий. Только за первые три месяца 2026 года дорожные мошенники нанесли российским страховщикам ущерб в размере 1,404 миллиарда рублей. Автоподставщики приобретают полис ОСАГО на свои машины, которые практически сразу же попадают в ДТП.