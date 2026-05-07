Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
04:40, 7 мая 2026АвтоЭксклюзив

Водителям назвали обязательные бумажные документы в отсутствие интернета

Юрист Калинкин: Водитель должен иметь пустой бумажный бланк извещения о ДТП
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Даже аккуратный водитель должен иметь в бардачке своего автомобиля пустой бумажный бланк извещения о ДТП для себя и для второго потенциального участника аварии, рассказал юрист компании «Прагмат» Ильяс Калинкин. Свой комментарий он дал «Ленте.ру».

Юрист отметил, что наличие бумажного бланка сможет здорово выручить обоих автовладельцев, если интернет недоступен и есть проблемы с оформлением электронного европротокола. При этом вместе с бланком имеет смысл иметь при себе и распечатанную версию полиса ОСАГО, дополнил он. Достаточно обычной черно-белой распечатки на принтере, оригинальная печать страховой не обязательна.

«Также стоит держать в автомобиле банальную шариковую ручку и несколько чистых листов бумаги. Это уже, как говорится, совет не эксперта, но человека. Ведь поиск пишущего предмета по всем карманам и бардачку – последнее, что стоило бы держать в голове в ситуации с ДТП», — посоветовал Калинкин.

По словам эксперта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, — все это по закону можно предъявлять в электронном виде. При этом он отметил, что в моменты технических сбоев лишняя «бумажка» в бардачке оказывается дешевле и надежнее, чем самый быстрый и бесперебойный интернет.

Ранее представители страховых компаний сообщили о резком росте подставных аварий. Только за первые три месяца 2026 года дорожные мошенники нанесли российским страховщикам ущерб в размере 1,404 миллиарда рублей. Автоподставщики приобретают полис ОСАГО на свои машины, которые практически сразу же попадают в ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера — это Сталин». ФСБ рассекретила детали самоубийства Гитлера

    Вероятность наземной операции США в Иране оценили

    В Госдуме назвали единственный вариант обезопасить Россию от ударов

    Трехметровый крокодил утащил мужчину на глазах у его детей

    Пара впервые попробовала анальный секс и столкнулась с неловкой проблемой

    В Госдуме назвали причины уменьшения платы за ЖКУ

    Трампа обвинили в разрушении экономики европейской страны

    Водителям назвали обязательные бумажные документы в отсутствие интернета

    В Германии раскрыли детали нового коррупционного скандала с Зеленским

    Опубликована предсмертная записка Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok