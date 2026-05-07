Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:26, 7 мая 2026Забота о себе

Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

Аудиолог Хорват: Ватные палочки приводят к повреждению барабанной перепонки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Blackday / Shutterstock / Fotodom

Одна распространенная привычка может привести к серьезным проблемам со слухом, предупредил аудиолог Жоан Франсеск Хорват. Его слова приводит издание Infosalus.

Так, Хорват призвал отказаться от чистки ушей ватными палочками. Он опроверг популярный миф о том, что серу необходимо удалять вручную. «Ухо обладает собственным механизмом самоочищения (…) Сера образуется во внешней части слухового канала и естественным образом выводится благодаря повседневным движениям, таким как жевание или разговор», — пояснил врач.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Он добавил, что ватные палочки не очищают, а, напротив, проталкивают серу внутрь, вызывая тем самым закупорку, инфекции и повреждения барабанной перепонки.

В качестве безопасной альтернативы такому способу чистки ушей врач посоветовал два-три раза в неделю промывать уши спреем на основе морской воды. Также можно воспользоваться перекисью водорода или специальными средствами для растворения ушной серы, добавил Хорват.

Ранее отоларинголог Роман Овдей заявил, что цвет серы может измениться при некоторых заболеваниях. Например, черный оттенок чаще всего является признаком грибковой инфекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты детали убийства чемпиона России по функциональному многоборью

    В Кремле призвали эвакуировать людей из Киева

    Иностранка выслушала приговор за создание банды в России

    Стали известны еще два европейских гостя парада Победы в Москве

    Корпус нейрохирургии в Перми поврежден из-за атаки ВСУ во время проходивших там операций

    Задержки авиарейсов в России достигли суток из-за ограничения полетов

    Назван минимальный бюджет строительства дома в России

    Мужчина сделал предложение возлюбленной в примерочной Zara и нарвался на гнев в сети

    Сертификацию самолета МС-21 перенесли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok