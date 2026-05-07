Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

Аудиолог Хорват: Ватные палочки приводят к повреждению барабанной перепонки

Одна распространенная привычка может привести к серьезным проблемам со слухом, предупредил аудиолог Жоан Франсеск Хорват. Его слова приводит издание Infosalus.

Так, Хорват призвал отказаться от чистки ушей ватными палочками. Он опроверг популярный миф о том, что серу необходимо удалять вручную. «Ухо обладает собственным механизмом самоочищения (…) Сера образуется во внешней части слухового канала и естественным образом выводится благодаря повседневным движениям, таким как жевание или разговор», — пояснил врач.

Он добавил, что ватные палочки не очищают, а, напротив, проталкивают серу внутрь, вызывая тем самым закупорку, инфекции и повреждения барабанной перепонки.

В качестве безопасной альтернативы такому способу чистки ушей врач посоветовал два-три раза в неделю промывать уши спреем на основе морской воды. Также можно воспользоваться перекисью водорода или специальными средствами для растворения ушной серы, добавил Хорват.

Ранее отоларинголог Роман Овдей заявил, что цвет серы может измениться при некоторых заболеваниях. Например, черный оттенок чаще всего является признаком грибковой инфекции.