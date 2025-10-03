Забота о себе
15:30, 3 октября 2025Забота о себе

Врач рассказал об изменениях цвета ушной серы при разных заболеваниях

Отоларинголог Овдей: Черная ушная серая указывает на грибковую инфекцию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CucuMberStudio / Shutterstock / Fotodom

Под воздействием разных заболеваний ушная сера может менять цвет. Подробнее об этих изменениях рассказал врач-отоларинголог Роман Овдей.

Врач отметил, что ушная сера вырабатывается сальными железами в ушном канале и выполняет функции защиты, смазки и очищения. По словам специалиста, в норме она имеет желтый или светло-коричневый цвет и может менять оттенок в зависимости от диеты, возраста и особенностей организма.

Однако врач предупредил, что значительное изменение цвета может указывать на болезни. Так, по его словам, черная ушная сера чаще всего является признаком грибковой инфекции, зеленая — инфекции или воспаления уха. «Светлая, почти белая сера может быть признаком сухости кожи в ушном канале или недостаточной выработки серы», — заявил Овдей.

Отоларинголог посоветовал незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если сера стала розовой или красной. Он пояснил, что, как правило, это происходит из-за кровоизлияния в ушной канал, вызванного травмой или повреждением барабанной перепонки. Темно-коричневый или оливковый цвет врач назвал симптомом хронического воспаления уха, но также такие оттенки могут появляться в результате повышенного содержания отмерших клеток кожи в серных отложениях.

Овдей призвал самостоятельно не вычищать серу, особенно если она поменяла цвет. По его словам, неосторожные действия могут привести к повреждению ушного канала.

Ранее врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк призвала не сдерживать чихание. По ее словам, если зажать рот и нос, то поток воздуха под большим давлением перенаправится в уши, глаза и мелкие сосуды слизистой, что может спровоцировать их повреждение.

