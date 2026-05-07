Встревожившие союзников США слова Трампа об Иране объяснили

Политолог Мезюхо: Трамп считает, что может вести себя как международный хам

Президент США Дональд Трамп ведет себя как международных хам, потому что считает, что может себе это позволить, заявил политолог Иван Мезюхо. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что жесткая риторика Трампа в отношении Ирана вызывает тревогу у чиновников в США и союзных Вашингтону странах Ближнего Востока. Утверждается, что официальные лица обеспокоены нежеланием Трампа проявить достаточное уважение к лидерам Ирана, чтобы позволить им «сохранить лицо» даже в случае некоторых уступок Вашингтону.

«Трамп ведет себя как международный хам только по одной причине: он считает, что может себе это позволить. Второе президентство Дональда Трампа не исправит его характер, политическую риторику и привычки», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, после серии неудачных покушений на Трампа и возвращения в Белый дом, американский лидер, вероятно, мнит свое президентство, «как высшее божественное мессианство», поэтому он ведет себя развязно, не в строгом соответствии с политическим этикетом.

«Я думаю, что ни государственный секретарь США, ни служба протокола президента не в состоянии указать Трампу на его некорректное поведение. Если они это сделают, они будут уволены. Трамп, скорее всего, не демонстрирует каких-то демократических наклонностей в общении с членами своей администрации. Его риторика действительно вредит его дипломатии, но таков уж Трамп, в этом смысле ничего поменяться не может», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее сообщалось, что президент США надеется на заключение окончательного соглашения о завершении войны с Ираном в течение одной недели.

