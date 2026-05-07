14:03, 7 мая 2026МирЭксклюзив

Встревожившие союзников США слова Трампа об Иране объяснили

Политолог Мезюхо: Трамп считает, что может вести себя как международный хам
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп ведет себя как международных хам, потому что считает, что может себе это позволить, заявил политолог Иван Мезюхо. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что жесткая риторика Трампа в отношении Ирана вызывает тревогу у чиновников в США и союзных Вашингтону странах Ближнего Востока. Утверждается, что официальные лица обеспокоены нежеланием Трампа проявить достаточное уважение к лидерам Ирана, чтобы позволить им «сохранить лицо» даже в случае некоторых уступок Вашингтону.

«Трамп ведет себя как международный хам только по одной причине: он считает, что может себе это позволить. Второе президентство Дональда Трампа не исправит его характер, политическую риторику и привычки», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, после серии неудачных покушений на Трампа и возвращения в Белый дом, американский лидер, вероятно, мнит свое президентство, «как высшее божественное мессианство», поэтому он ведет себя развязно, не в строгом соответствии с политическим этикетом.

«Я думаю, что ни государственный секретарь США, ни служба протокола президента не в состоянии указать Трампу на его некорректное поведение. Если они это сделают, они будут уволены. Трамп, скорее всего, не демонстрирует каких-то демократических наклонностей в общении с членами своей администрации. Его риторика действительно вредит его дипломатии, но таков уж Трамп, в этом смысле ничего поменяться не может», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее сообщалось, что президент США надеется на заключение окончательного соглашения о завершении войны с Ираном в течение одной недели.

