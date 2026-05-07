Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 7 мая 2026Мир

Захарова пошутила про готовность Германии противостоять России в Тихом океане

Захарова поинтересовалась, не прорыла ли Германия тоннель к Тихому океану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности противостоять «российской активности» в Тихом океане, задалась вопросом об интересах Германии в регионе. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что Германия забыла в Тихом океане? Просто интересно: может быть, какой-то подземный туннель прорыли, который соединяет Берлин с Тихим океаном? Мне об этом ничего неизвестно, но, может, это из последних наработок немецких ученых?» — поинтересовалась дипломат.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что начало специальной военной операции на Украине стало лишь удобным предлогом для крайнего ожесточения антироссийской риторики в Германии. По его словам, у Берлина не было объективных оснований «вписываться» за Украину и назначать Москву своим «врагом навсегда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о реакции Москвы на заявленный Киевом «режим тишины»

    Часть россиян предупредили о снегопадах в июне

    В России ответили на угрозы властей Латвии из-за празднования Дня Победы

    Семенович назвала себя угрозой национальной безопасности Украины

    В России вынесли приговор владельцу украинского алкохолдинга

    Китай создал новую угрозу для европейской экономики

    МИД России отреагировал на запрет советской символики в Берлине на 9 Мая

    В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в Москве

    Захарова пошутила про готовность Германии противостоять России в Тихом океане

    Названа наиболее вероятная причина падения дрона в Латвии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok