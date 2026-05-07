Захарова пошутила про готовность Германии противостоять России в Тихом океане

Захарова поинтересовалась, не прорыла ли Германия тоннель к Тихому океану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности противостоять «российской активности» в Тихом океане, задалась вопросом об интересах Германии в регионе. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что Германия забыла в Тихом океане? Просто интересно: может быть, какой-то подземный туннель прорыли, который соединяет Берлин с Тихим океаном? Мне об этом ничего неизвестно, но, может, это из последних наработок немецких ученых?» — поинтересовалась дипломат.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что начало специальной военной операции на Украине стало лишь удобным предлогом для крайнего ожесточения антироссийской риторики в Германии. По его словам, у Берлина не было объективных оснований «вписываться» за Украину и назначать Москву своим «врагом навсегда».