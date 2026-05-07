Захарова задала вопрос возмутившемуся действиями ВСУ премьеру Финляндии

Захарова назвала лицемерием слова премьера Финляндии Орпо о дронах ВСУ

Заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, выразившего недовольство фактами нарушения воздушного пространства страны дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), свидетельствует о лицемерии финского руководства. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«А что им не нравится? Они эти беспилотники финансируют сами, они поставляют технологии. (...) А теперь им не нравится, что они летают, эти беспилотники? Это лицемерие финской политической элиты», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что власти Финляндии, недовольные пролетом украинских беспилотников над территорией страны, на деле не предпринимают никаких конкретных действий для того, чтобы этого не происходило.

Ранее Орпо назвал недопустимыми нарушения воздушного пространства Финляндии украинскими дронами. При этом в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Киев и «понимает ее действия по самообороне».