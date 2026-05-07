Зеленский анонсировал появление на Украине частных военных компаний

Зеленский: Украина разрешит создавать частные военные компании

На Украине примут закон, который разрешит гражданам создавать частные военные компании. Изменения в сфере гражданских военных инициатив в опубликованном в Telegram видеообращении анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и других организационных формах. Важно дать наш государственный ответ на эту нишу», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что цель власти — создать систему, в которой украинские ветераны смогут делиться боевым опытом и зарабатывать на этом.

В ходе видеообращения Зеленский также заявил, что Украина определится со своими действиями по поводу анонсированного Россией перемирия за день до 9 мая. Он подчеркнул, что Киев готов работать ради мира и «достойного окончания» конфликта.