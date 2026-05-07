Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 7 мая 2026Бывший СССР

Зеленского уличили в одном действии на фоне срыва перемирия с Россией

Эксперт Арьков: Зеленский послушно срывает все перемирия по указке Лондона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Владимир Зеленский послушно срывает перемирия, поскольку контролирующие его британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта. Такое мнение высказал эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков, пишет РИА Новости.

«В отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому их наркоболванчик Зеленский послушно срывает перемирия», — высказался Арьков.

Россия в этом году уже объявляла перемирие в связи с празднованием Пасхи, оно продолжалось с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

По мнению эксперта, Киев, нарушая перемирия, пытается убедить мировое сообщество в том, что недоговороспособной якобы является Москва, а переговоры с ней бессмысленны.

Ранее сообщалось, что объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Подробности о сроках и условиях режима тишины раскрыли в Министерстве обороны. МО призвало украинскую сторону последовать этому примеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов с утильсбором

    Трамп раскрыл поднятые с президентом Бразилии темы

    США захотели возобновить одну операцию в Ормузском проливе

    Зеленского уличили в одном действии на фоне срыва перемирия с Россией

    Подравшийся на тренировке игрок «Реала» потерял память

    В бригаде ВСУ ввели тюремную кастовую систему с «рабами» и «шестерками»

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok