Зеленского уличили в одном действии на фоне срыва перемирия с Россией

Эксперт Арьков: Зеленский послушно срывает все перемирия по указке Лондона

Владимир Зеленский послушно срывает перемирия, поскольку контролирующие его британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта. Такое мнение высказал эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков, пишет РИА Новости.

«В отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому их наркоболванчик Зеленский послушно срывает перемирия», — высказался Арьков.

Россия в этом году уже объявляла перемирие в связи с празднованием Пасхи, оно продолжалось с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

По мнению эксперта, Киев, нарушая перемирия, пытается убедить мировое сообщество в том, что недоговороспособной якобы является Москва, а переговоры с ней бессмысленны.

Ранее сообщалось, что объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Подробности о сроках и условиях режима тишины раскрыли в Министерстве обороны. МО призвало украинскую сторону последовать этому примеру.