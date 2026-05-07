Жуков обратился к SHAMAN после исполнения им его песни

Сергей Жуков из «Руки Вверх!» похвалил кавер певца SHAMAN на его песню «Алешка»

Певец Сергей Жуков, звезда культовой группы «Руки Вверх!», высказался об исполнении Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, его песни «Алешка». Об этом он написал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артиста, для многих слушателей это был самый неожиданный кавер.

«Знаешь, Ярослав, с уверенностью тебе скажу, что такие версии нам всем очень даже заходят! Поздравляю и спасибо за твоего "Алешку"!» — написал Жуков под видео с выступлением коллеги.

Ранее Сергей Жуков ответил певцу и композитору Андрею Губину, назвавшему его шепелявым и профнепригодным. Музыкант опубликовал видео со стадионного выступления.