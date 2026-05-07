Жуков обратился к SHAMAN после исполнения им его песни

Певец Сергей Жуков, звезда культовой группы «Руки Вверх!», высказался об исполнении Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, его песни «Алешка». Об этом он написал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам артиста, для многих слушателей это был самый неожиданный кавер.
«Знаешь, Ярослав, с уверенностью тебе скажу, что такие версии нам всем очень даже заходят! Поздравляю и спасибо за твоего "Алешку"!» — написал Жуков под видео с выступлением коллеги.
Ранее Сергей Жуков ответил певцу и композитору Андрею Губину, назвавшему его шепелявым и профнепригодным. Музыкант опубликовал видео со стадионного выступления.