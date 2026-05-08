15:18, 8 мая 2026Экономика

Аномальное замерзание Финского залива объяснили

Метеоролог Ильина: Финский залив замерз из-за западных ветров и холода
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Минувшей зимой Финский залив замерз впервые за 15 лет. Причины аномального явления назвала начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина в разговоре с РИА Новости.

«В конце января в Петербурге наблюдалось преобладание западных ветров плюс очень низкая температура воздуха. Все это способствовало активному ледообразованию и становлению припая», — объяснила специалист. По словам ученой, лед в Финском заливе образуется каждый год, однако его, как правило, выносит в западную часть акватории, где он разрушается. Остатки льда при этом уходят дальше, в Балтийское море. Однако из-за мощных западных нажимных ветров, дующих в сторону берега, дрейфующий лед остался в заливе, мешая судоходству. Чтобы предотвратить перебои с грузоперевозками, в феврале в Финский залив перебросили атомный ледокол «Сибирь», который провел 165 судов за месяц.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев предупредил, что аномальные погодные явления в будущем станут еще более частыми и интенсивными.

