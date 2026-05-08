15:39, 8 мая 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев поаплодировал Китаю за решение по санкциям США

Маргарита Щигарева
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил Пекин за запрет соблюдать санкции США против пяти китайских компаний. В видео с обзором новостей, выложенном во «ВКонтакте», он заявил, что готов аплодировать КНР за такое решение.

«Это прекрасная новость, я прямо рукоплещу, так и надо поступать. Так государство должно защищать свои интересы», — сказал Лебедев. Он также назвал руководство Китая абсолютными красавцами за запрет исполнять американские санкции.

По мнению блогера, России стоит последовать примеру Пекина в отношении санкций США и Европы. «А мы все ждем, когда белый человек нас похвалит и позовет к себе за стол. Не позовет», — добавил дизайнер.

Ранее Лебедев ответил на письмо зрителя, который пожаловался на споры о политике с друзьями. Блогер посоветовал молодому человеку не говорить на эту тему с близкими и не пытаться их переубедить.

