Бывшая королева красоты устроилась в стриптиз-клуб и раскрыла особенности новой работы

Бывшая «Мисс Брайтон» — 53-летняя Люси — раскрыла особенности работы в стриптиз-клубе. Ее слова передает The Sun.

По словам королевы красоты из Великобритании, ее работа заключается в заботе о стриптизершах. «Женщины должны заботиться о женщинах, — объяснила она. — Я хочу, чтобы они чувствовали себя красивыми и сексуальными перед выходом на сцену».

Люси постоянно приносит девушкам шоколад, мятные леденцы, воду и имбирные шоты. При необходимости она даже пускает их к себе ночевать. Кроме того, как рассказала женщина, она следит за комфортом стриптизерш, которым обычно пренебрегают управляющие-мужчины. Например, она попросила перестать покупать пластиковые стулья, на которых неудобно сидеть, будучи почти полностью голой.

Во время работы клуба Люси сливается с толпой и тайно наблюдает, чтобы девушки оставались в безопасности. Она вспомнила, как однажды прятала стриптизершу от ее брата. Он не знал о работе девушки, и она не хотела, чтобы источник заработка стал известен ее семье.

Ранее сообщалось, что в Великобритании владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов Wiggle пожаловался на обнищавших клиентов. «Мне пришлось уволить часть персонала, потому что мы просто не получаем прежних доходов», — признался он.

